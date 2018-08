Inrichting vernieuwde Kennedylaan deugt niet - Terneuzen zoekt oplossing

In het uitgevoerde ontwerp zitten ook nogal wat onlogische dingen. De twee zebrapaden liggen aan de uiteinden van de weg, terwijl juist veel voetgangers halverwege oversteken. Een fietspad in de Stationsweg houdt bij de in- en uitrit van het nieuwe parkeerplein plotseling op. Dat geldt ook voor een voetpad vanuit de Kerkhoflaan naar de Kennedylaan. Wie rechtdoor wil lopen, moet het fietspad op. Komende vanaf de Schuttershofweg moet je je als fietser in rare bochten wringen om op het fietspad aan de overzijde van de Kennedylaan te komen.

Dat de gemeente ermee aan de slag gaat, wordt ook toegejuicht. Eén van de reageerders op Facebook formuleert dat zo: 'Kritiek geven is gemakkelijk, maar laten we het proberen helpen op te lossen. Er is een fout gemaakt, dat is duidelijk, anders hingen er geen camera's.'