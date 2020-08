Ingenieursprijs voor verzameling prikklokken Industrieel Museum Sas van Gent

Cel en rijontzeg­ging geëist tegen man die Axelaar (16) omver racete

12 augustus MIDDELBURG - Tegen de 20-jarige C. A. is vandaag in Middelburg een gevangenisstraf van vijf maanden en een rijontzegging van twee jaar geëist. De zaak werd in hoog tempo behandeld, want de verdachte ontbrak en had ook zijn advocate niet gemachtigd namens hem te spreken.