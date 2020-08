Informatiecentrum voor arbeidsmigranten slaat vleugels uit naar heel Zeeland

Sluis trekt aan langste eind in rechtszaak Droompark Schoneveld

15:52 DEN HAAG - Droompark Schoneveld klaagt er ten onrechte over dat de gemeente Sluis in 2017 bouwaanvragen voor 58 chalets buiten behandeling heeft gelaten. Dat vindt de Raad van State, waar Schoneveld Rekreatie in hoger beroep was gegaan tegen het besluit van de gemeente.