Ineke maakt met haar haarstukken mensen écht blij: ‘Het is een eer patiënten mooi haar te geven’

De Hulsterse Ineke opende vrijdag haar haarwerkensalon op de Bierkaai in Hulst. ,,Een prachtige plek, waar veel gaat gebeuren en het altijd gezellig is.” Ze is al 35 jaar kapper en was 25 jaar lang eigenaresse van kapsalon Fluente in Sint Jansteen. Die zaak heeft Ineke overgedaan aan haar compagnon. Want haar nieuwe passie? Dat is iedereen die het nodig heeft, een zo mooi mogelijk haarstuk schenken. ,,Ik maak mensen nu écht blij, help klanten die in een kwetsbare situatie zitten. Het is een eer om mensen die in een chemoperiode zitten, toch mooi haar te geven.”