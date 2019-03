Indoorspeeltuin, restaurant, vergaderruimte: camping Zonneweelde pakt het groots aan

VIDEO D66 bezorgd over zeecontai­ners die Schelde inwaaiden

DEN HAAG - Het Middelburgse Kamerlid Rutger Schonis (D66) maakt zich zorgen over zeecontainers die afgelopen weekend bij Antwerpen in de Schelde zijn gewaaid. Hij wil van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) de toezegging dat er geen negatieve gevolgen zijn voor natuur en milieu in de Westerschelde en het land van Saeftinghe.