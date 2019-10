Inbrekers stelen 29 gascilinders in Hulst, beveiliger bijna omvergereden

De beveiliger van het bedrijf aan de Hogeweg in Hulst zag de mannen rond 03.30 uur en tipte de politie. Bij het bedrijfspand was een gat in het hek gemaakt. De cilinders waren vanaf een pallet gestolen. De beveiliger probeerde de mannen tegen te houden. Dat kostte hem bijna het leven: hij moest opzij springen om niet aangereden te worden door de auto van de inbrekers.