Inbreker bedreigt agent met mes in Terneuzen

EENS EEN ZEEUW Harry: ‘Ik ben een Zeeuw, maar je mag me ook reserve-Belg noemen’

3 september Harry Hamelink (58) werd geboren in Axel, waar ook zijn ouders geboren waren. Hoe jong hij ook was toen hij Zeeland verliet, Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse taal blijven hem trekken. Hij woont nu al jaren in Rotterdam, waar hij artistiek directeur is van festival Motel Mozaïque. Op dat driedaagse festival komen artiesten uit de hele wereld langs. En Harry boekt graag singer-songwriter Broeder Dieleman… uit Axel.