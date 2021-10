Inbreker aangehouden door getuigen in Clinge

Saartje uit Terneuzen gaat binnenkort met haar nieuwe vriendje hokken

4 oktober TERNEUZEN - Dit is het verhaal van Saartje, de Australische koningsparkiet van de kinderboerderij in Terneuzen. Saartje zat in haar eentje haast letterlijk te verpieteren in haar verpauperde hok. Maar daar komt verandering in. Saartje krijgt een vriendje. En een nieuw hok!