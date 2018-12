Inbraak, huisvredebreuk: veel overlast van Hoeve La Salette in Vogelwaarde

Twintig jaar geleden streek La Salette neer in Vogelwaarde als opvang van dak- en thuislozen. Bewoners leefden in goede harmonie samen met de inwoners van het dorp. Tegenwoordig verblijven in La Salette ook ex-gedetineerden. Verschillende cliënten zorgen volgens de inwoners voor veel overlast, zoals inbraak en huisvredebreuk. Verder storen de inwoners zich er aan dat cliënten bier kopen in de supermarkt en dat vervolgens op straat opdrinken. Een cliënt die met een enkelband om in korte broek door het dorp liep, was ook geen geruststellende gedachte.

‘Koffiedik kijken’

Volgens voorzitter Edger Erkel van de dorpsraad is de maat vol. ,,De veiligheid komt in gedrang. Is La Salette niet aan een nieuwe doelgroep toe?”, vroeg hij zich af. Locatiemanager Angelo de Bruijn van La Salette erkende de overlast en gaf toe dat het niet gemakkelijk is om aan de voordeur een selectie van binnenkomende cliënten te maken. ,,Het is vaak koffiedik kijken. We hebben nauw contact met de politie en reclassering om in te grijpen als het nodig is.” De Bruijn riep de inwoners op sneller aan de bel te trekken bij overlast.

Burgemeester Jan-Frans Mulder sloot zich bij De Bruijn aan. ,,Laten we alerter zijn. Maar pas wel op met de beeldvorming, want er zijn ook gevallen van overlast gemeld waarbij direct gewezen werd naar La Salette, maar uiteindelijk bleken het buitenlanders te zijn die in het dorp verbleven.”