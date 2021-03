In West-Zeeuws-Vlaanderen maak je als starter nauwelijks kans op de woningmarkt

Terneuzen en welzijnsin­stel­ling aan-z zitten in loopgraven­oor­log

8:23 TERNEUZEN - Terneuzen en welzijnsinstelling aan-z zijn verwikkeld in een loopgravenoorlog. Van normaal contact is geen sprake meer. Alles draait in het conflict om de vraag: Wie heeft het voor het zeggen bij aan-z? Het gemeentebestuur van Terneuzen als opdrachtgever én grootste financier? Of heeft aan-z een eigen verantwoordelijkheid, waarbij het bestuur van aan-z het voor het zeggen heeft?