In Waterdunen kunnen bezoekers straks zien, beleven en proeven

Nederland­se toeristen kunnen leed door wegblijven Duitsers en Belgen een beetje verzachten

14:00 MIDDELBURG - Steeds meer Nederlanders denken serieus na over vakantie in eigen land, nu premier Rutte woensdagavond aankondigde dat vakantieparken en campings vanaf 1 juli weer min of meer normaal kunnen gaan draaien. Goed nieuws voor Zeeland, want het is de vraag of Duitsers en Belgen deze zomer in dezelfde aantallen naar de provincie komen als in andere jaren.