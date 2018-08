In de Scheldestad zijn dit weekend weer veel meisjes loos

In mei kan Hulst eindelijk weer naar de film

9:23 HULST - Er schijnt licht aan het einde van de tunnel. Projectontwikkelaar Karel Rietbergen is ervan overtuigd. In mei kunnen filmliefhebbers weer naar de bioscoop in Hulst. ,,En eten, drinken en een feestje vieren", voegt de Nijmegenaar eraan toe.