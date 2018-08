In Terneuzen moet je lang wachten op je rij-examen

TERNEUZEN - Wie binnenkort zijn rij-examen wil doen in Terneuzen, zal geduld moeten hebben: de wachttijd voor een rij-examen is daar opgelopen tot acht weken. Dat blijkt uit cijfers van het CBR. Dat is boven de afgesproken norm. In Middelburg (5 weken) en Goes (3 weken) is de wachttijd aanmerkelijk korter.