In Terneuzen gaat het donderdag knallen tijdens proefontploffingen voor sloop Middensluis

Ecologi­sche ramp in Schelde door falend optreden Frankrijk, herstel gaat jaren duren

14:40 ANTWERPEN - Het zou niet meer mogen, na alle internationale afspraken die zo'n dertig jaar geleden zijn gemaakt om te komen tot een schonere Schelde. Toch is het gebeurd. In het Franse en Waalse deel van de rivier is afgelopen maand een ecologische ramp gebeurd, die wellicht voorkomen had kunnen worden als Frankrijk op tijd had gewaarschuwd.