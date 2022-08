In Sluis kun je wonen in een voormalige bank: ‘Het gebouw heeft een royale uitstraling’

Ernstig verwaar­loos­de, uitgedroog­de husky in beslag genomen in Zeeuws-Vlaanderen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft woensdag 3 augustus in Zeeuws-Vlaanderen opnieuw een husky in beslag genomen die zwaar verwaarloosd was. Afgelopen maand nam de dienst ook al een husky in beslag in de gemeente Tholen.

