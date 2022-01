In Oostburg kijken ze niet op van wéér een nieuw plan voor het centrum: ‘Het is niks en het wordt niks’

Het gemeentehuis van Oostburg doet spookachtig aan op woensdagochtend. Het in de mist badende gebouw is het toonbeeld van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, toen Oostburg grotendeels in de as werd gelegd. De toekomst van het gemeentehuis is allesbehalve in nevelen gehuld: gedeeltelijke sloop wacht. Het monumentale gedeelte uit 1957-1958 blijft, de later aangebouwde stukken gaan tegen de grond. Voor het project Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen, dat Oostburg een grote impuls moet geven. Bewoners zijn sceptisch over het hyperambitieuze, miljoenen kostende project.