In Hulst kunnen jongeren zich klem zuipen; erg slecht gesteld met controle alcoholverstrekking

JAARWISSELING Zeeland luidt 2023 in met veel vuurwerk, gewonde bij schietpar­tij Middelburg

Het nieuwe jaar is begonnen. Traditiegetrouw wordt de jaarwisseling ook in Zeeland uitbundig gevierd. Direct na middernacht barstte overal het vuurwerk los. In MIddelburg raakte iemand gewond bij een schietpartij in een woning.

1 januari