In Hulst kun je vanaf januari praten over levensvragen én lekker eten tegelijk

Is er meer, wie is Jezus, waarom en hoe lees je de bijbel en hoe kun je geloven? Het is een greep uit de vragen die besproken worden tijdens informele bijeenkomsten, die de parochie Heilige Maria Sterre der Zee in Hulst gaat houden. De Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie introduceert Alpha vanaf januari. ,,Dit is nieuw voor katholiek Zeeuws-Vlaanderen”, zegt Jos de Kreek.