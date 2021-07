In het verhalenbos in Oostburg komen verhalen tot leven

Het bosje aan de Cathelineweg is 2,5 hectare groot. ,,Kijk daar", wijst Marjolein van Viegen. ,,Dat lijkt gewoon een bosje onkruid. Maar het is een wei met honderden hommels, vlinders en wantsen. Kinderen kunnen hier de natuur ontdekken.” Want dat is het doel van het verhalenbos; dat de jeugd er iets van opsteekt. ,,We kochten dit terrein 25 jaar geleden. Toen was het nog landbouwgrond. Eerst wilden we er een camping van maken, maar het is iets anders geworden. Een boomkweker in Sijsele ging failliet en daar hebben we veel bomen en struiken gekocht. De duurste kostte drie Belgische franc. We hebben alles geplant en uiteindelijk is dit bos ontstaan.”