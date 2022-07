In het fluisterbootje van Dolf ervaar je de Otheense kreek als nooit tevoren

De kans is groot dat ook u in het jubileren­de museum Schooltijd in Terneuzen bent te vinden

TERNEUZEN - Wist u dat de kans groot is dat ook u, ja u die dit verhaal gaat lezen, te vinden bent in schoolmuseum Schooltijd in Terneuzen? Het jubilerende museum verzamelde in 25 jaar namelijk een gigantische collectie Zeeuws-Vlaamse klassenfoto’s.

4 juli