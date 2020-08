In elke bouwput van Antwerpen kom je wel iets van een walvis tegen

Voor een goed begrip, Bosselaers woont in het Antwerpse Berchem. Vanwaar dan de link met Zeeuws-Vlaanderen? ,,Ik werk voor het Koninklijk Zeeuws Genootschap én voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, ik werk dus voor twee koningen. Dat is zo gegroeid. Het Zeeuws Genootschap heeft een behoorlijk grote collectie van botten, allemaal opgevist in de Schelde. Maar daar weet je weinig of niets over omdat ze niet op de locatie zelf zijn gevonden. En er zijn weinig mensen die veel weten over walvissen. Ik ben daar al 25 jaar mee bezig. Antwerpen is voor walvissen één van de grootste vindplaatsen ter wereld. In bijna elke bouwput vind je wel iets. Zo probeer ik dan verbanden te leggen met de botten van de Zeeuwse vondsten. Ik heb pas nog in Middelburg zo’n saai werkje opgeknapt”, zegt hij lachend.