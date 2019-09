In een jaar tijd bijna vijftig hennepkwekerijen gevonden in Zeeuws-Vlaanderen

TERNEUZEN - In de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn vorig jaar 47 illegale hennepkwekerijen ontdekt. Dat waren er ongeveer evenveel als in de jaren ervoor. Tweeëntwintig drugspanden werden tijdelijk gesloten, en negen bewoners van een huurhuis mochten niet terugkeren naar hun woning.

Dat staat in het jaarverslag van Houdgreep - een samenwerking van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, woningcorporaties, politie en justitie. Die partijen proberen samen iets te doen tegen drugsoverlast.

De hennepkwekerijen worden lang niet altijd binnen aangetroffen. Achttien werden buiten gevonden, vaak in iemands achtertuin. Meestal gaat het dan wel om kleine hoeveelheden planten.

Bijvangst

Bij elkaar werden in de gemeente Terneuzen twintig kwekerijen ontmanteld (waarvan vijf buiten), in Hulst elf (waarvan zeven buiten) en in Sluis negen (waarvan zes in de buitenlucht). Bij elkaar waren die goed voor 2342 hennepplanten. Er was ook vaak sprake van ‘bijvangst', meldt de politie. Zo werd er regelmatig ook harddrugs in een woning gevonden.

Burgemeesters mogen sinds een aantal jaar een pand voor drie of zes maanden sluiten als daar sprake is van drugsoverlast of grootschalige productie. Dat gebeurde vorig jaar in Sluis zes keer, in Terneuzen veertien keer en in Hulst vier maal. Huurders die in een woning van een corporatie een kwekerij blijken te hebben, mogen niet terugkeren. Dat gebeurde afgelopen jaar vier keer in Terneuzen en Hulst en één maal in Sluis.

Houdgreep komt ook in actie bij anderen vormen van drugsoverlast, zoals het storten van drugsafval. Dat gebeurde in Zeeuws-Vlaanderen vijf keer, steeds in het midden van de regio: bij Sluiskil (twee keer), IJzendijke, Hoek en Biervliet.

Klachten