In Draaibrug ligt nog steeds veel afval in de tuinen: ‘Het is wachten tot de ratten terugkeren’

Nieuwe, Argentijn­se, kapelaan in Zeeuws-Vlaanderen: ,,Eerst de mensen en de taal leren kennen, dan God dienen”

HULST - Wat je van ver haalt... Het pastoraal team in Zeeuws-Vlaanderen is versterkt met een jonge, nieuwe kapelaan; Rodrigo Rojas Romero, geboren en getogen in Argentinië, komt de katholieken in de streek bijstaan.

18 januari