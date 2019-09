In de Week van de Zwinstreek draait het om historie, natuur en lekker eten

BRESKENS - De derde Week van de Zwinstreek komt er aan. Van 21 tot en met 29 september is er van alles te doen in het grensoverschrijdende gebied tussen Brugge, Damme, Breskens en IJzendijke. De rijke geschiedenis, de fraaie natuur en het lekkere eten in de Zwinstreek staan centraal. In totaal zijn er 145 activiteiten, waarvan 47 ‘unieke’.

Bezoek bijvoorbeeld de tentoonstelling Helden van de Noordzee in het For Freedom Museum in Knokke-Heist. De expositie is een ode aan de vissers die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten om de bevolking te sparen van de hongersnood.

Of ga deze week Happen en Stappen in de voetsporen van de Romeinen: een culinaire wandeling vanaf restaurant In den Wijngaard in Aardenburg. Wandelen kan ook in het Vlaamse Middelburg, een onbekend pareltje in de Zwinstreek, waar gids Ilse zaterdag 28 september een rondleiding verzorgt. Vanaf camping De Zwinhoeve in Retranchement start zondag 22 september een mindful walk, waarbij deelnemers in stilte wandelen en onderweg yoga en ademhalingsoefeningen doen en mediteren. Zondag 29 september is er nog een wildplukwandeling in Retranchement.

Ook aan de fietsers is gedacht. Fiets op zondag 22 september mee door het landschap rond Damme, dat na de doorbraak van het Zwin in 1134 enorm is veranderd. Trap op de 22 of 29 september mee met een begeleide tocht over de grens vanaf Strobrugge, Maldegem. Of ga in deze week zelf On tour met Tuur vanaf bistro De Buut in Schoondijke. Natuurliefhebbers kunnen ook aansluiten bij speciale bijenfietstochten vanaf Heist.

In het Sincfala Museum in Knokke-Heist verzorgt Michiel De Koninck zondag de lezing Vuur, zee, zout over de bloeiende Romeinse zoutindustrie in de Zwinstreek. De week erna is het de beurt aan Arnout Swaenepoel over de gastronomische identiteit van de Zwinstreek.