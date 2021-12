In de Van Dijkstraat in Hulst versieren de bewoners samen de kerstboom

Vrolijke kerstmuziek galmt uit de speakers van een auto, kinderen hangen kerstballen in twee bomen terwijl ouders, opa’s en oma’s meehelpen of met elkaar staan te kletsen. In de Van Dijkstraat in de Hulster Dullaertwijk kent iedereen elkaar, dat is meteen duidelijk. De straat is een van de vijftien Lief en Leed Straatjes in de gemeente Hulst. In deze straten delen de bewoners sinds juni van dit jaar lief en leed met elkaar.