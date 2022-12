In de tuin van deze Hulstenaren komen eekhoorns, spechten, bosuilen, reeën en vossen op visite

,,Je hebt nét een eekhoorntje gemist!” Herman en Marleen Schelstraete-Dieleman, Maarten-Paul en Adinda van de Kerkhove en Gerry en Peter Erpelinck zijn op zaterdag druk bezig in hun gezamenlijke bos. Rooien, klieven, aanplanten of zorgen dat die hardnekkige Amerikaanse vogelkers geen kans krijgt om te gaan woekeren: er is altijd wel wat te doen. Bijna elk weekend zijn ze er te vinden. ,,Je moet energie steken in onderhoud en beheer”, zegt Herman.

Is dat veel werk? Ja. Is het mooi werk? Daar is iedereen het óók roerend over eens. De drie koppels kochten hun huis omdat ze ook vielen voor de natuur op het perceel. Peter en Gerry wonen er sinds 1988, Herman en Marleen sinds 1990 en Maarten-Paul en Adinda sinds 2012. Ze zijn samen geportretteerd in het boek Natuur op eigen gronden van Josefien Oude Munnink, waarin particuliere natuurbeheerders voor het voetlicht worden gebracht.