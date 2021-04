In de Theetuin in Koewacht is iedereen welkom op de dagbesteding: ‘Kinderen en ouderen leren van elkaar’

Zwemjuf Nora zegt zwembad in Terneuzen na ruim 44 jaar vaarwel, ‘ik heb me altijd als een vis in het water gevoeld’

21 april TERNEUZEN - Zwemmen was al jong haar sport en het lukte haar ook nog daarin werk te vinden als zwemlerares. Nora van der Veeke (64) uit Terneuzen deed het ruim 44 jaar. Ze nam woensdag afscheid. ,,Ik heb me altijd als een vis in het water gevoeld.”