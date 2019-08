In de rij voor gratis hapje op Visserijfeesten in Breskens: ‘ik lust helemaal geen vis’

BRESKENS - De vloer plakt en de onmiskenbare geur van verschraald bier prikkelt de neusvleugels. Het is zaterdagmiddag duidelijk bij de opening van de Visserijfeesten. De avond ervoor is er goed gefeest in de Vismijn.