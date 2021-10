In De Kromme Watergang eet je van een kunstwerk

Toen de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte, ging Vinke eens goed bij zichzelf te rade. ,,Na 28 jaar Kromme Watergang zat ik op creatief vlak vast. Ik begon me af te vragen wat we in al die jaren nou eigenlijk hadden gedaan. De ene gast die om half zes binnenkomt, de laatste die om negen uur aanschuift... Als je er goed over nadenkt, is dat gekkenwerk. Als je naar de film gaat, begint-ie op een vaste tijd. Dan ben je er allemaal tegelijk. Dat gaan wij met Salon Culinair ook doen. Aan de ene kant is het heel nieuwe beleving voor onze gasten en anderzijds is het ook een stuk socialer voor mijn personeel. Het was meer regel dan uitzondering dat we om half drie ‘s nachts naar huis gingen en om half tien ‘s ochtends weer present waren.”