In Breskens gevonden vliegtuigbom veiliggesteld, maar nog niet verwijderd

Duizend­poot Eelco Franckaert uit Sint-Jansteen zit op roze wolk na 24 uur non-stop sporten

24 januari SINT JANSTEEN - Eelco Franckaert had verwacht dat hij na zijn ‘24HourSportChallenge’ een gat in de dag zou slapen. In plaats daarvan was hij na vier uurtjes al weer klaarwakker. ,,Ik denk dat de klap nog wel een keer komt”, zei de 38-jarige duursporter uit Sint-Jansteen zondagochtend lachend. ,,Op dít moment voel ik me hartstikke goed. Alles is goed verlopen. Ik zit nog op een roze wolk.”