In Breskens gevonden vliegtuigbom tot ontploffing gebracht: ‘Nederland is weer een stukje veiliger’

90-jarige tegen overvaller uit Terneuzen: ‘Heeft u niet zo’n oma als ik’

4 maart BERGEN OP ZOOM - Ze ging even pleisters halen maar werd onderweg bruut beroofd van haar portemonnee. En ook al is de overvaller, een vrouw (40) uit Terneuzen, meteen in de kraag gevat, de schrik zit er goed in bij de 90-jarige Jeanne Goossens uit Bergen op Zoom. ,,Ik vertrouw niemand meer.”