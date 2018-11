In bad ‘bevalt’ het vaak beter

Bevallen in bad is nu nog niet mogelijk in Zeeuwse ziekenhuizen, dat kan enkel thuis. In het Terneuzense ziekenhuis is het vanaf januari wel mogelijk de baby onder water geboren te laten worden. ,,De vraag naar mogelijkheden in bad te bevallen kregen we best vaak. We gaan daarom een opblaasbaar bevalbad aanschaffen", zegt verloskundige Fréderique van Damme. ,,Dit bad is mobiel, zodat we dit makkelijk naar elke kraamsuite kunnen brengen als de aanstaande moeder in bad wenst te bevallen. Na de bevalling kan ze meteen weer haar bed in.”