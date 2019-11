In Aardenburg missen ze net te vaak de boot: ‘Ze zien ons als achterland, dat knaagt’

ReportageAARDENBURG - Even poolshoogte nemen in Aardenburg. Een stad in het achterland die zich nogal eens vergeten voelt als er gebouwd en gesubsidieerd moet worden. Dat gevoel kennen meer dorpen en stadjes in Zeeland. Het klinkt hard, maar in Aardenburg zeggen ze: ,,De overheid creëert krimp.”

Door heel Zeeland heb je van die kernen die zich miskend voelen. Of vergeten. Of genegeerd. Soms zijn het overgebleven emoties van herindelingen die al lang geleden zijn. Zoals in Kloosterzande. Daar waren een tijdlang jongeren die niet naar Vestrock gingen omdat ze dan voet in Hulst moesten zetten. In Westkapelle kijken ze met een verongelijkte blik naar Domburg. Omdat gevoelsmatig in Domburg alles kan en in Westkapelle weinig tot niets. Zozeer dat ouders hun kinderen liever in het overdekte zwembad in Vlissingen laten zwemmen dan in dat van hun buurdorp. Burgh-Haamstede is jaloers op Renesse, en in Hansweert en Sint-Maartensdijk weten ze ook een lange lijst met klachten op te stellen als het over de verdeling van aandacht en overheidsmiddelen gaat.

Helaas. De boot gemist, net niet thuis toen er wat te verdelen viel.

Er is nog zo’n Zeeuwse kern waar ze de afgelopen jaren het gevoel hadden niet mee te tellen: Aardenburg, de oudste stad van de provincie. Die tot 1995 zelfstandige gemeente staat in dit verhaal symbool voor al die Zeeuwse dorpen en stadjes waar onvrede als een niet te blussen heidebrand steeds weer de kop opsteekt. Aardenburg, de Kikkerstad met zo'n 2.300 inwoners. Aardenburg, het Uulehat als de zottigheid regeert.

Volledig scherm Najaarsbui op de Kaai in Aardenburg, met op de achtergrond de oude Rabobank en de fontein zonder kikkers. © Camile Schelstraete

Op een herfstige donderdag werken de weergoden mee aan de sfeertekening. Vele tinten grijs in de West-Zeeuws-Vlaamse polders. Tegen de tijd dat we de Weststraat in Aardenburg indraaien worden de sluizen voorzichtig opengezet. Het druppelt. Vooraf hadden we contact met Dinique Bakkers, voorzitter van de Aardenburgse stadsraad. Ze heeft er geen gras over laten groeien. Als we haar winkel 'Groen’ binnenstappen hebben twee leden van de stadsraad zich al achterin genesteld tussen de snijbloemen: Marlies de Smet en Rogier de Jong. En Steve Martin, hij vertegenwoordigt het archeologisch museum.

Of ze zich herkennen in het beeld van een wat morrende, altijd achtergestelde kern? In eerste instantie wordt er stevig ontkend. Het gaat best goed in Aardenburg, de tijd van onvrede ligt jaren terug. Als stadsraad werken ze nu aan de leefbaarheid en zijn ze de spreekbuis naar de vertegenwoordigers van de gemeente Sluis. Drie keer per jaar wordt er overlegd met één of meer wethouders en ambtenaren. Vruchtbaar. Geen vuiltje aan de lucht.

Volledig scherm Aardenburg met de Sint Baafs, links het voormalige stadhuis. © Camile Schelstraete

De regen valt inmiddels gestaag. Na het eerste kopje koffie en de royaal gepresenteerde pepernoten is Steve Martin de eerste die uit een ander vaatje tapt. Hij woont sinds 1999 in Aardenburg, zijn Engelse afkomst geeft zijn Nederlands een mooi accent als hij zich opwindt. Zeven jaar geleden werd er een museumstichting opgericht die het leegstaande stadhuis op de Markt zou overnemen. Daarin kon het tot ‘provinciaal’ op te waarderen archeologisch museum worden ondergebracht. Steve: ,,Zeker in Zeeuws-Vlaanderen mopperen gemeenten dat alles uit de regio wegtrekt.” Met hulp van de anderen somt hij op: ,,De belasting, het waterschap, de politie, het UWV, rederij Vroon, de rechtbank. Met het provinciaal archeologisch museum was er een kans om een instelling met uitstraling terug te krijgen. Er was 1,4 miljoen euro nodig. We hadden 1,2 miljoen euro bij elkaar en konden de begroting makkelijk aanpassen. Toen kwam de gemeente met de boodschap dat we in Aardenburg niet op één lijn zaten, dat we het onderling niet eens konden worden. En gaven ze liever geld uit aan rode pinguïns in Breskens. Of aan tweehonderd vakantiehuisjes ergens aan de kust. Dat getuigt van een gebrek aan visie. We hebben te maken met een overheid die krimp creëert.”

Zwarte bladzijde

De museumaffaire wordt door iedereen als een zwarte bladzijde in de recente geschiedenis bestempeld. Het argument om het project af te wijzen op basis van onderlinge verdeeldheid wordt verontwaardigd terzijde geschoven. ,,Alsof er over de nieuwbouw op het havenfront van Breskens geen discussie is geweest", wordt er gezegd. ,,En dat plan gaat wel door. Bij elk groter project heb je immers voor- en tegenstanders. Zo ook in Aardenburg.”

Volledig scherm Aardenburg vanaf Eede. © Camile Schelstraete

Rogier de Jong ziet de bui hangen. Hij heeft de portefeuille communicatie binnen de stadsraad en wil als het even kan graag een positief, op de toekomst gericht beeld naar buiten brengen. Frustratie over gelopen zaken past daar niet in. Rogier geniet bekendheid als dichter en is drie jaar geleden uit Groningen naar Aardenburg verhuisd. Dus hij heeft van de museumkwestie niet al te veel meegekregen. Een groene cultuurstad, dat begrip wil hij graag voor het voetlicht brengen. Groen: kijk maar eens naar de polders, de kreken, de vestingwallen. ,,En in de stad zelf", vult Marlies de Smet aan. ,,Klim op de kerktoren, dan zie je hoe groen alles is met tuinen en plantsoenen.” Marlies woont sinds 1997 in de stad en heeft de Aardenburgers leren kennen als mensen naar wie je moet leren luisteren. Wat de cultuur betreft, die is er ook volop. Een tweeduizend jaar oud Romeins castellum in de bodem, dat is niet niks. Bachs Matthäus Passion in de Sint Baafs is een traditie om te koesteren. En het jonge tweejaarlijkse kunstenfestival draagt zeker bij aan de naamsbekendheid.

Tegen de trend

Als het om positieve impulsen gaat, kijkt iedereen naar Dinique Bakkers. Na dertig jaar in de horeca gewerkt te hebben opende ze vorig jaar met haar man Marc een groente-, fruit- en bloemenwinkel in de Weststraat. Tegen de trend in, want vele winkeliers sloten hun deuren. Onlangs nog bakker Henry. Er is zelfs geen middenstandsvereniging meer. Ook Dinique zag veel leegstand en sloop in haar stad. ,,Er bestaat zelfs een regeling die voor Aardenburg heel ongunstig werkte. Je kon hier een pand kopen, het slopen, en bijvoorbeeld in Sluis of IJzendijke een nieuwe woning bouwen. Dat mag.” Ze is wel optimistisch van inslag. Nadat er vorig jaar eindelijk voor goedkopere huizen werd gekozen, waren de zeventien nieuw te bouwen woningen aan de Haven op twee middagen allemaal verkocht. Dat is dus een plan dat na - niemand weet precies hoeveel - in elk geval heel veel jaren, is vlotgetrokken. Dinique: ,,Er komen jonge gezinnen wonen. Dat hebben we nodig.”

De scholen komen aan bod. Nou ja, geen meervoud meer: er is nog één basisschool. Die is hard toe aan nieuwe huisvesting: twee schoolgebouwen en een gymlokaal dat door verenigingen als multifunctioneel centrum kan worden gebruikt. Waar het nieuwe complex moet komen, is de vraag. De stadsraad peilde drie jaar geleden in een enquête. De helft wilde nieuwbouw op het aan de rand van de stad gelegen sportpark, de andere helft koos voor de meer centrale locatie waar de school ‘Op Dreef’ nu is gevestigd.

Belgen

Aardenburg is een grensgemeente. Zuiderburen die optrekjes in Knokke en Maldegem te duur vinden, melden zich de laatste jaren als gretige huizenkopers. De leden van de stadsraad zijn unaniem in hun scepsis over die trend. Immers, de Belgen kopen woningen, maar blijven met werk, onderwijs en inkopen volledig gericht op hun moederland. Met andere woorden: Aardenburg heeft weinig of niets aan dat soort nieuwe inwoners en ze drijven wel de huizenprijzen op.

Volledig scherm Natasja (links) en Ivanka Turk van hotel/café/restaurant ‘s Lands Welvaren. © Camile Schelstraete

Het plenst. De oversteek van de groentewinkel naar hotel-café-restaurant 's Lands Welvaren net achter de Kaaipoort levert een beeld op van een verregende winkelstraat die die naam door alle leegstand niet meer mag hebben. Natasja Turk draait de deur van het slot. Ze is met haar 23 jaar een jonge 'bazin'. Zus Ivanka is bij haar in dienst. De zaak draait goed, geen misverstand. Maar het uitzicht kon beter. Het plein met een ooit pompeus uitgebouwde maar nu verworden Rabobank is geen visitekaartje. De met het oog op vorst en vandalisme van zijn kikkerbeelden beroofde fontein oogt ronduit treurig. En dat de naastgelegen herberg In den Rooden Leeuw al twee jaar leeg staat, helpt ook niet.

Volledig scherm Monica Martens in haar restauratieatelier. © Camile Schelstraete

De stadsraad roerde het onderwerp al aan: de bus. Aardenburg is niet meer aangesloten op het netwerk van het openbaar vervoer. De busdienst van Breskens naar Brugge gaat via Oostburg en Draaibrug naar Sluis. Volgens Ivanka is Aardenburg in 2013 of 2014 uit het busboekje geschrapt. Natasja vertelt dat één van hun Belgische gasten wel eens te voet vanaf Draaibrug is komen aanzetten. Dat is geen reclame. Ja, een bus van de Belgische lijn komt vanuit Maldegem kinderen halen en brengen. Opvang en onderwijs zijn daar goedkoper dan in Nederland. De bus kan een extra reden zijn om je kind maar in België op school te doen.

Volledig scherm Germen Modde op de Kaai. © Camile Schelstraete

Germen Modde wordt in Aardenburg naar voren geschoven als de man van het zwembad. Tien jaar geleden organiseerde hij het succesvolle protest tegen sluiting van het buitenbad. Hij geniet nog een beetje na: ,,Met vierhonderd actievoerders op de fiets naar Sluis, het is in deze gemeente de grootste protestactie ooit geweest.” Nu is hij manager van het zwembad: hij houdt toezicht, bakt friet, regelt personeel en geeft zwemles. We zoeken hem op in Oostburg, op de Markt. Daar is hij twee maanden geleden in een leegstand pand samen met zijn vrouw een winkel in stoffen - haar droom - en speelgoed begonnen. Oei, Oostburg. Hij legt het uit: ,,Mensen uit de regio die wat nodig hebben, gaan naar Oostburg, niet naar Aardenburg. En de Oostburgse Intertoys was net gesloten.”

Verloedering

Er is in Aardenburg - vindt hij - best wat zichtbare verloedering weggewerkt. Hij noemt de geplande woningen aan de Haven. De Elderschans is dankzij de rijke Azimi's weer een kasteeltje om trots op te zijn. En hij roemt het verenigingsleven. Zelf is hij voorzitter van de carnavalsvereniging die dit weekeinde het 44-jarig jubileum viert: ,,Je kunt gerust zeggen dat onze jaarlijkse optocht een aanjager is voor heel Aardenburg. De wagenbouwploegen organiseren activiteiten om geld in te zamelen. Bijvoorbeeld een Halloweenfeest of een grote kermis. Dat is goed voor de leefbaarheid. En het samen bouwen aan de wagens zorgt voor samenhang.”

Terug in Aardenburg kloppen we aan bij Monica Martens. Zij voelt de achterstelling nog wel, haar stad staat nooit bovenaan als het om subsidies en vernieuwingen gaat. In de Weststraat runt ze een restauratieatelier voor schilderijen. Ze heeft het druk. Een kwestie van ervaring en netwerk, denkt ze. Met inbreng van Rogier de Jong en andere vrijwilligers is de ontvangstruimte van haar bedrijf omgevormd in een gecombineerde kunst- en boekwinkel waar je bij een brandende houtkachel een kop koffie kunt drinken: Casa Portiera ABC. Waarbij de laatste drie letters staan voor Art, Books en Coffee. ,,Dat we als achterland worden gezien, dat knaagt", geeft ze toe. ,,Maar vergeet niet dat de Romeinen zich hier al vestigden. Dat deden ze, omdat ze het een heel geschikte en mooie plek vonden om te wonen.”