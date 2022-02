In aanloop naar verkiezingen zet Terneuzen geen verkiezingsborden neer: ‘Weet je wel niet wat dat kost?’

Update | Poll Wester­schel­de­tun­nel eerder tolvrij dan in 2030? ‘Vergeet het maar’, schrijft minister Mark Harbers

DEN HAAG - Er is geen sprake van dat de Westerscheldetunnel eerder tolvrij wordt dan in 2030. Daar is geen geld voor, schrijft minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat).

9 februari