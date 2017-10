Imago Terneuzen verbetert bij Terneuzenaren

Het nieuwe imago-onderzoek is een vervolg op eenzelfde initiatief twee jaar geleden. Toen werd aan Terneuzenaren, overige Zeeuwen en Belgen gevraagd hoe ze naar de stad keken. Nu is op kleinere schaal en alleen onder Terneuzenaren onderzoek gedaan. NBTC-Nipo kreeg van 130 inwoners een ingevulde vragenlijst terug.

Waar uit de vorige peiling bleek dat het geweld- en drugsimago lastig af te schudden was, lijkt die associatie tot het verleden te behoren. Terneuzenaren waarderen het winkelaanbod, de ligging aan de Westerschelde en vinden het fijn dat er alles voorhanden is.

,,Ik had al zo'n onderbuikgevoel dat het beter gaat'', zei Joustra donderdagavond op een raadsinformatiebijeenkomst waar ze de resultaten presenteerde. ,,Het gaat goed, we zien steeds meer positieve tekenen in de media, bij bewoners en ondernemers.''