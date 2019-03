IJzendijkenaar Evert de C. houdt vol: niks te maken met Kasteelmoord

GENT - Evert de C. uit IJzendijke blijft in alle toonaarden ontkennen dat hij iets te maken heeft met de Vlaamse Kasteelmoord. Hij eist vrijspraak, zei zijn advocaat dinsdag bij het Hof van Beroep in Gent.

Het proces draait om de dood van Stijn Saelens, begin 2012 bij zijn kasteel in Wingene. Vier verdachten werden eerder veroordeeld tot lange celstraffen, maar het parket vond dat niet voldoende en ging in hoger beroep. Dat wordt deze week behandeld in Gent.

Geen bewijs

Op de tweede dag van het proces kwam de advocaat van Evert de C. uit IJzendijke aan het woord. De C. wordt ervan verdacht de - inmiddels overleden - moordenaar te hebben geronseld en kreeg daarvoor eerder van de rechtbank in Brugge 27 jaar cel. Als enige van de verdachten heeft hij steeds ontkend. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge ging dinsdag in die lijn verder. Volgens hem is de zaak tegen zijn cliënt louter gestoeld op verklaringen van andere verdachten. ,,Maar daar schort van alles aan. Objectief bewijs ontbreekt volledig.”

Volgens Van Steenbergen werd De C. afgeperst door een andere verdachte, Roy L. Toen De C. weigerde te betalen, werd hem als vergelding betrokkenheid bij de moord in de schoenen geschoven. Van Steenbergen gaf aan te verwachten dat hij binnenkort een forse schadeclaim kan indienen voor de vier jaar dat De C. inmiddels in voorarrest zit. ,,Hij is onschuldig. Wie gaat dat betalen?”