IJsgang bij Terneuzen

Restaurant Sydney omgebouwd tot 'club' voor CityLife

9:50 TERNEUZEN - Een knallend evenement organiseren dat zich qua sfeer kan meten met feesten in Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. Dat was het doel van de eerste editie van CityLife in Terneuzen, vier jaar geleden. Dat lukte. Zaterdag vindt het evenement opnieuw plaats in restaurant Sydney aan de Nieuwstraat in Terneuzen.