Iemand verwond met een mes? Hand eraf! Museum Hulst geeft inkijkje in dertiende eeuw

Had je iemand in de dertiende eeuw verwond met een mes of een ‘knoestige knuppel’? Dan werd zonder pardon je hand afgehakt. En aan de andere kant was de dertiende eeuw op sommige vlakken modern, ze deden toen al aan buurtbemiddeling en verdachten kregen een eerlijk proces: met één getuige was er geen veroordeling. Het dagelijks leven in de dertiende eeuw is kortom heel interessant en daar geeft de Keure van 1242 een inkijkje in.