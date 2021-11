‘Iekje’ uit Breskens was kindermeisje bij verzetsheld: ‘Er waren altijd onderduikers in huis’

Marie is in Groede geboren als zesde kind, in een gezin van tien kinderen. Johannes Drost was in 1937 benoemd als burgemeester van Breskens. Na de geboorte van zijn oudste zoon Aart zochten hij en zijn echtgenote een kindermeisje. In het begin alleen voor de zondagmiddag. Marie herinnert het zich nog goed. ,,Doe het maar, zei moeder. Dan ben je van straat.”