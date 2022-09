Iedereen weet nu wie Jan Pikkevé was: held Jantje van Axel heeft een beeld gekregen

Geen sprookje

Dingeman de Koning, Levien de Groote en Peter Snoodijk stelden alles in het werk om Jantje de eer te geven die hem toekomt. ,,Het was een onbekend verhaal", zegt Dingeman. Hij stuitte op het verhaal van Jantje en zocht met Levien en Peter zoveel mogelijk uit over wie deze held was. In 2019 werd er een verzoek ingediend bij de gemeente Terneuzen: of er een beeldje geplaatst kon worden van Jan Pikkevé, in de klokkentoren van het stadhuis.