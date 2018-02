Iedereen mag komen eten bij Kookpunt in Hulst

HULST - Een gezonde maaltijd in goed gezelschap opeten. Dat is het Kookpunt van stichting Tragel in een notendop. Niet alleen voor de bewoners of cliënten met een verstandelijke beperking, maar voor iedereen.

Stampvol zit de woonkamer van buurthuis ’t Onderonsje aan Assestraat 43 in Hulst. Cliënten en bewoners van Tragel proosten met een jus d’orange, geschonken in een feestelijk champagneglas, op de opening van het Kookpunt. Samen met omwonenden, die al spontaan met een kaartje of bloemetje langskomen, familieleden en andere geïnteresseerden. Mooier kan de aftrap van de nieuwe maaltijdvoorziening eigenlijk niet zijn, want dat gemêleerde gezelschap is precies het tweeledige doel dat Tragel voor ogen heeft met Kookpunt: deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de samenleving vergroten, en mensen die behoefte hebben aan gezelschap een handje helpen.

Fikse verbouwing

’t Onderonsje was eerst een plek voor dagbesteding van Tragel en is nu een buurthuis voor de wijk waar iedereen langs mag komen én een driegangendiner kan komen eten. “We hebben een fikse verbouwing achter de rug”, vertelt Rudi Martens van Tragel. Samenwerking met de gemeente Hulst en financiële steun van het Oranje Fonds en VSBfonds maakte dat mogelijk. “Alles wat je hier ziet is nieuw. De inrichting en natuurlijk de keuken.” Waar eerst een ‘gewoon’ keukenblok stond, staat nu een heus kookeiland. Drie koks koken om beurten van dinsdag tot en met zaterdag en er kunnen zich maximaal twintig mensen opgeven.

Willy Klaaijsen is één van die koks en is enthousiast. "Ik zag dit meteen helemaal zitten." Het concept werkt, merkt ze: Kookpunt draaide vanaf januari al op proef, voor de mensen waar Tragel zelf zorg aan geeft. In januari werden er 152 maaltijden geserveerd en in februari gaat dat al richting de 220. Willy hoopt dat mensen uit de buurt Kookpunt ook weten te vinden. "Tijdens het eten merk je dat mensen op een leuke manier contact met elkaar leggen."

Huiskamerrestaurant

De kok bepaalt zelf het menu, dat 4,50 euro kost voor de cliënten van Tragel en 5,50 euro voor anderen die aanschuiven. "Als mensen zeggen dat ze rijstepap of zuurkoolstamppot zo lekker vinden, wil ik dat natuurlijk ook op het menu zetten.” Het eten is gevarieerd, van Hollandse kost tot rijst en pasta. De eters hoeven niet te helpen met koken. "Maar mensen helpen eigenlijk vanzelf met zaken zoals afruimen, het is meer een huiskamerrestaurant."