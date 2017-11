'Ieder kind moet kennismaken met techniek'

TERNEUZEN - 'Twee miljoen communicatiewetenschappers maar niemand die een kraan kan repareren'. De gevleugelde uitdrukking is van toepassing op Zeeland. Scholieren die opleidingen kiezen waar niet per se vraag naar is, terwijl het bedrijfsleven staat te springen om mensen.

Zeeland schreeuwt om technisch opgeleide mensen. Banen genoeg, maar tussen wat bedrijven zoeken en Zeeuwse scholen bieden zit een enorme kloof. Het Techniekpact wil die groeiende kloof aanpakken.

Onderwijs en en bedrijfsleven gaven donderdag in Biobase in Terneuzen het startsein voor het Zeeuwse pact. Doekle Terpstra, aanwezig als aanjager van het Nationale Techniekpact was helder. ,,We hebben technisch onderwijs verwaarloosd ten voordele van algemeen onderwijs. We hebben niet begrepen dat techniek de ruggengraat is. Pas nu zien we in dat techniek de oplossing biedt voor veel maatschappelijke vraagstukken, zoals energie en klimaat waar we nu mee zitten.''

Baangarantie

Er kiezen echter te weinig kinderen voor een bèta-studie. Veel minder dan het bedrijfsleven nodig heeft. ,,Wie nu als leerling voor techniek kiest heeft bij het begin van zijn studie al een baangarantie. Misschien wel voor het leven'', denkt Terpstra. Maar Terpstra was hoopvol gestemd. ,,Het nieuwe kabinet wil honderd miljoen in de problematiek steken. Ik hoop alleen echt dat dat bedrag in samenspraak met het bedrijfsleven wordt besteed.''

Het probleem is nijpend in Zeeland waar veel technische vacatures zijn. ZB-onderzoeker Dick van der Wouw waarschuwde vorig jaar al dat dat wanneer de situatie niet verbetert bedrijven wel eens de biezen pakken omdat ze in Zeeland niet aan gekwalificeerd personeel kunnen komen.

Het tij keren

Door een pakket aan maatregelen en initiatieven wil het Techniekpact het tij keren. Techniekambassadeurs moeten op scholen vertellen wat hun vak inhoudt of wat hun bedrijf doet, meer bedrijfsbezoeken en meer aandacht voor techniek en wetenschap op de scholen. Als het aan het Techniekpact ligt mag er geen leerling meer de basisschool verlaten voor hij op zijn minst kennis heeft gemaakt met techniek. Ook op de Pabo moet daarom meer aandacht komen voor technisch onderwijs.

Het Calvijn College in Goes is begonnen met een Vak-Havo voor leerlingen met een goed stel hersenen die ook graag met hun handen werken. ,,Mensen die kennis hebben van het werk, van materiaal en oplossingsgericht kunnen denken. Precies daar zit het bedrijfsleven echt om te springen'', gelooft Bert Vogel, bestuursvoorzitter van het Calvijn College. In de laatste jaren van de Vak-Havo werken de leerlingen een dag per week in de praktijk. ,,We hebben inmiddels met 35 bedrijven contact die met leerlingen willen werken. Meerdere scholen in Zeeland hebben al aangegeven met ons hier in te willen samenwerken.''