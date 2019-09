‘Ieder jaar een bloemetje voor moeder tijdens herdenking bombardement op Breskens’

Opnieuw erop of eronder voor pont Sluiskil, handteke­nin­gen­ac­tie begonnen

16:28 SLUISKIL - Het is opnieuw erop of eronder voor de pont Sluiskil. Komen de provincie en de gemeente Terneuzen financieel niet over de brug, dan is het eind dit jaar over en uit, waarschuwt voorzitter Meerten Dallinga van de Stichting tot Behoud van de Pont te Sluiskil.