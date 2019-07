ID-plicht lijkt te werken in zwembad Koewacht: ‘Die jongens willen niet uit de anonimiteit worden gehaald’

De bodycams voor het personeel zijn amper uit de verpakking. Voor Frans Tanghe, bedrijfsleider accommodaties voor de gemeente Terneuzen is het allemaal nieuw. ,,Ik werk nu niet alleen met life guards maar dus ook met beveiligers. Wat werkelijkheid in de grote steden is, is nu ook hier nodig. We moeten behalve op het bad nu ook toezicht houden op de zonnewei, daar wordt geblowd en lachgas gebruikt. Waar gaat het heen? Moeten we straks ook nog de tassen controleren? De privacywet maakt het voor ons heel lastig maar dat is wel iets dat echt werkt. Als die jongens iets niet willen is het dat ze uit de anonimiteit worden gehaald.”