Iconische foto's voor de tweede keer in Hulst te zien: ‘World Press Photo vond dit een schitterende ruimte’

Nog een uitgebran­de auto, maar verder herinnert niets meer aan de verwoesten­de brand bij Rida in Terneuzen

Haast niets herinnert nog aan de enorme vuurzee die in juni de vestiging van autoschadebedrijf Rida aan de Handelspoort in Terneuzen verwoestte. Het terrein is helemaal opgeruimd, op een uitgebrande auto na.

14 september