HulstPlus vreest voor PFAS-problemen, maar raad Hulst wil niet aan extra voorwaarden verdiepen Westerschelde

Trendset­ters in Terneuzen: het huis van Coen en Valérie kan zo in VT Wonen (en het staat te koop!)

TERNEUZEN - Als van je huis niet de voorgevel maar het interieur als eerste foto op Funda wordt gezet, dan kan dat twee dingen betekenen. Of die gevel is spuuglelijk, of het interieur is om door een ringetje te halen. Dat laatste is het geval aan de Jacobus van Looystraat in Terneuzen. Het huis dat Coen Kaijser zeven jaar geleden kocht, is door zijn vriendin Valérie van der Sloot tot in de puntjes gestyled. Een rijtjeshuis uit de jaren zeventig, saaier kan bijna niet, maar eenmaal binnen sta je in een hipheidspaleis dat zo in VT Wonen kan.

6 november