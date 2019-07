HulstPlus: ‘Plan Perkpolder gaat niet goedkomen’

HULST - Bijna anderhalf uur had de Hulster gemeenteraad donderdagavond nodig voor de beantwoording van de vraag: is het document wat projectontwikkelaar Hulst aan Zee (HAZ) rondom de invulling van Plan Perkpolder heeft gepresenteerd een masterplan? Uiteindelijk kwam het antwoord: ja.

De extra belegde gemeenteraadsvergadering verliep rommelig. De vraag was klip en klaar, maar veel Hulster fracties konden het niet laten weer vragen te stellen over details van het plan. En dat was die avond nadrukkelijk niet de bedoeling.

Eerste aanzet

HAZ diende vorige week een masterplan in met daarin uiteengezet hoe Plan Perkpolder eruit komt te zien en hoe de uitvoering zal plaatsvinden; de eerste aanzet voor de ontwikkeling van het gebied met 450 woningen, een hotel, jachthaven met 350 ligplaatsen en een golfbaan. De contractpartner van ontwikkelaar HAZ is Perkpolder Beheer, feitelijk de gemeente Hulst. Perkpolder Beheer wil met een brief reageren op het masterplan. Die brief is in concept klaar.

Quote Let maar op, dit komt niet goed! Eugène Verstraeten, HulstPlus

HAZ wil het masterplan nog verder optimaliseren. De landmark bij het hotel zou wat groter worden, er moeten meer mogelijkheden komen voor publieke en commerciële functies, er zouden wat kleinschalige agrarische activiteiten in de natuur toegestaan moeten worden en de afstand tussen het clubhuis van de golfbaan en de 'waterstaatwerken’ wat kleiner. Hiervoor zijn wel wijzigingen in het bestemmingsplan nodig, terwijl in eerste instantie altijd is aangegeven dat alle plannen binnen het geldende bestemmingsplan moeten vallen. In de concept-brief waarschuwt Perkpolder Beheer dat er nu dus procedures gevolgd moeten worden.

Dit deed een aantal fracties (SP en HulstPlus) steigeren. Want bestemmingsplanwijzigingen betekenen wellicht bezwaren en vertragingen en daar zit niemand op te wachten. Uiteindelijk lieten de meeste fracties zich door de beantwoording van wethouder René Ruissen overtuigen dat de ingeslagen weg de juiste is.

