HulstPlus: ‘Belgen massaal naar Hulst lokken op feestdag was totaal onverantwoord’

,,Want gezelligheid, dat is onze specialiteit", reclameert Hulst trots in de advertentie in De Zondag, een gratis blad dat in het hele Vlaamse Waasland wordt verspreid. Gezien het toenemend aantal coronabesmettingen, vindt HulstPlus dat deze wervingsactie absoluut niet door de beugel kan. ,,Ondernemers mogen best geld verdienen, maar niet ten koste van de gezondheid van onze eigen inwoners", zeggen Eugène Verstraeten en Jos van Eck van HulstPlus. Hulst heeft nu besloten voorlopig alle promotieactiviteiten op te schorten.