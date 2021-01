Hulster wethouder Hageman langer ziek thuis door corona

REPORTAGE Met de visserij verdwijnt de ziel uit Breskens

16 januari Het zat eraan te komen. Met de visserij in Breskens gaat het al jarenlang niet best. Nog slechts één professionele visser met een BR-nummer (waarbij BR staat voor Breskens) is er actief. Het slotakkoord wordt de verwachte sluiting van de vismijn. ,,De ziel verdwijnt uit het dorp”, zegt de ene visser. Een ander is heel wat minder sentimenteel. ,,Als er maar iets van de visserijcultuur overblijft.” Hoe dan ook, Breskens zal straks Breskens niet meer zijn.