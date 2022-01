Hulster werkgevers zuchten onder hoog aantal corona-afwezigen

De voorzitter van ondernemersvereniging Hulst Vestingstad, Geerard den Herder, heeft het zelf ook aan zijn rekker. Meer dan de helft van zijn personeel van zijn Blokker-filiaal zit thuis. Besmet of in quarantaine. Den Herder staat er zowat in zijn eentje voor. ,,Als ik nu ook ziek zou worden, moet de deur dicht. Vandaar dat ik mezelf echt extra goed aan de hygiëne- en afstandsregels hou. Overal vragen ze personeel, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”